В Сестрорецке ввели в эксплуатацию многопрофильный лечебно-диагностический корпус больницы №40

Новое шестиэтажное здание рассчитано на 308 коек.

В Сестрорецке введен в эксплуатацию новый многопрофильный лечебно-диагностический корпус больницы №40 на улице Борисова, дом 9, строение 11. Проект реализован в рамках городской Адресной инвестиционной программы (АИП), рассказал портал "Строительный Петербург".

Новое шестиэтажное здание рассчитано на 308 коек. В здании обустроены отделения: травматологии, сочетанной травмы, отоларингологии, офтальмологии, колопроктологии, урологии, противоопухолевого лекарственного лечения, пластической хирургии, онкомаммологии, реанимации и интенсивной терапии. В нем также будут операционный и рентгенологический блоки.

Для маломобильных групп населения в медицинском учреждении обеспечена беспрепятственная среда.

Фото: портал "Строительный Петербург"