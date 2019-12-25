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В Сестрорецке ввели в эксплуатацию многопрофильный лечебно-диагностический корпус больницы №40
Сегодня, 9:41
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Сестрорецке ввели в эксплуатацию многопрофильный лечебно-диагностический корпус больницы №40

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Новое шестиэтажное здание рассчитано на 308 коек.

В Сестрорецке введен в эксплуатацию новый многопрофильный лечебно-диагностический корпус больницы №40 на улице Борисова, дом 9, строение 11. Проект реализован в рамках городской Адресной инвестиционной программы (АИП), рассказал портал "Строительный Петербург".

Новое шестиэтажное здание рассчитано на 308 коек. В здании обустроены отделения: травматологии, сочетанной травмы, отоларингологии, офтальмологии, колопроктологии, урологии, противоопухолевого лекарственного лечения, пластической хирургии, онкомаммологии, реанимации и интенсивной терапии. В нем также будут операционный и рентгенологический блоки.

Для маломобильных групп населения в медицинском учреждении обеспечена беспрепятственная среда.

Фото: портал "Строительный Петербург"

Теги: больница, сестрорецк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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