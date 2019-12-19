Число корпоративных банкротств снизилось в Петербурге

Общая картина по стране показывает заметное сокращение количества корпоративных банкротств в первом квартале 2025 года.

С начала текущего года судебные органы Петербурга объявили о банкротстве 106 организаций, что на четверть ниже показателей первого квартала предшествующего года, сообщает информагентство "Интерфакс".

Столица уверенно лидирует по числу юридических лиц, подвергшихся процедуре конкурсного производства: в Москве статус банкрота получило 388 компаний. Второе место в рейтинге занимает Московская область, где процедура банкротства введена в отношении 159 фирм.

Таким образом, Северная столица занимает третье место в данном перечне регионов с наибольшим числом объявленных банкротств. Общая картина по стране показывает заметное сокращение количества корпоративных банкротств в первом квартале 2025 года, что свидетельствует о стабилизации экономической обстановки и улучшении финансового положения бизнеса.

Ранее мы сообщили о том, что почти миллион кв.м крыш отремонтировали в Петербурге за пять лет.

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