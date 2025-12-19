Комблаг Петербурга напомнил о важности зимней подкормки птиц

В лесах Петербурга установлено множество кормушек для птиц. Даже в праздничные дни лесники не забывают их наполнять. В городском комитете по благоустройству пояснили, почему это так важно для пернатых.
Еда становится дефицитом зимой: поиски естественной пищи усложняют снежный покров и морозы. Кормление помогает птицам выжить.
В новогодние праздники сказочные дела можно творить не только в литературе, но и в реальной жизни. Специалисты наполнили кормушки-избушки на Аллее Сказок.
Пресс-служба комблага Петербурга
Фото: пресс-служба петербургского комитета по благоустройству
