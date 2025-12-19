  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Комблаг Петербурга напомнил о важности зимней подкормки птиц
Сегодня, 15:11
154
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Комблаг Петербурга напомнил о важности зимней подкормки птиц

0 0

Еда становится дефицитом: поиски естественной пищи усложняют снег и морозы.

В лесах Петербурга установлено множество кормушек для птиц. Даже в праздничные дни лесники не забывают их наполнять. В городском комитете по благоустройству пояснили, почему это так важно для пернатых. 

Еда становится дефицитом зимой: поиски естественной пищи усложняют снежный покров и морозы. Кормление помогает птицам выжить. 

В новогодние праздники сказочные дела можно творить не только в литературе, но и в реальной жизни. Специалисты наполнили кормушки-избушки на Аллее Сказок. 

Пресс-служба комблага Петербурга 

Ранее на Piter.TV: на Финском заливе в Петербурге замечен красноголовый королек. 

Фото: пресс-служба петербургского комитета по благоустройству 

Теги: зима, птицы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии