Комблаг Петербурга напомнил о важности зимней подкормки птиц

В лесах Петербурга установлено множество кормушек для птиц. Даже в праздничные дни лесники не забывают их наполнять. В городском комитете по благоустройству пояснили, почему это так важно для пернатых.

Еда становится дефицитом зимой: поиски естественной пищи усложняют снежный покров и морозы. Кормление помогает птицам выжить.

В новогодние праздники сказочные дела можно творить не только в литературе, но и в реальной жизни. Специалисты наполнили кормушки-избушки на Аллее Сказок. Пресс-служба комблага Петербурга

Фото: пресс-служба петербургского комитета по благоустройству