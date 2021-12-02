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В Московском парке Победы появились 11 кормушек, которые сделали дети

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Новые кормушки появились в рамках акции к "Синичкиному дню".

В четверг, 2 декабря, в Московском парке Победы повесили 11 авторских кормушек для птиц. Мероприятие приурочили к экологическому празднику "Синичкин день". 

11 кормушек — это те, которые по акции, а помимо этого очень много жители развешивают по всему периметру. Вокруг парка много жилых комплексов, и поэтому их, если все посчитать, штук 300 будет точно.

Петр Ганиш, директор Московского парка Победы. 

Полакомиться смогут синички, воробьи, голуби и, возможно, вороны. Краснокнижных птиц в парке не замечали. Напомним, что для птиц полезен только сухой корм. Универсальный корм для большинства посетителей кормушек — это семена подсолнечника. Они могут быть очищенными или неочищенными, но ни в коем случае жареными или солеными. 

Кормушки мастерили школьники.  В основном кормушки были изготовлены из фанеры и деревянных брусочков, это экологичный и прочный материал. Всего они сделали 300 "домиков" для птиц, которые передали комитету по благоустройству. Первый "фудкорт" открылся в Приморском парке Победы. Также кормушки появились в Муринском парке, Сосновке, парке Интернационалистов и других. 

Экологический праздник "Синичкин день" отмечался в России 12 ноября. 

Видео и фото: Piter.TV / Александра Родионова

Теги: кормушка, московский парк победы, синичкин день
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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