Корабль противоминной обороны "Полярный" спустили на воду в Петербурге

Строительство корабля началось в июне 2022 года на данном судостроительном заводе.

Противоминный корабль проекта 12700 "Александрит" под названием "Полярный", построенный на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в структуру Объединенной судостроительной корпорации), пополнит ряды Северного флота до конца текущего года. Об этом объявил главнокомандующий военно-морским флотом России Александр Моисеев на специальной церемонии спуска судна, проведенной 24 апреля на предприятии.

Строительство корабля началось в июне 2022 года на данном судостроительном заводе. Судно носит имя в честь города воинской славы — Полярного, который в годы Великой Отечественной войны служил главной базой Северного флота.

Судно разработано Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" Объединенной судостроительной корпорации специально для нужд российского Военно-морского флота. Сегодня корабли серии "Александрит" успешно эксплуатируются Черноморским, Балтийским и Тихоокеанским флотами. Противоминный корабль обладает скоростью хода до 16 морских узлов, водоизмещением приблизительно 890 тонн и рассчитан на экипаж численностью 44 человека.

На церемонии спуска помощника Президента РФ Николая Патрушева поблагодарили заводчан за весомый вклад в обеспечение обороноспособности страны, вручив коллективу почетный орден "За доблестный труд". Почётной крестной матерью судна избрана проректор по учебной деятельности Санкт-Петербургского государственного морского технического университета Ольга Сайченко.

Фото: ОСК