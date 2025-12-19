В ГАТИ напомнили, как в Петербурге контролируют соблюдение правил парковки во дворах

Благодаря горожанам 186 маршрутов постоянно обновляются.

Порядка 15 автомобилей с комплексами на борту курсируют во всех районах Петербурга и выявляют нарушения правил парковки во дворах. Об этом напомнили 28 января в Государственной административно-технической инспекции.

Благодаря горожанам 186 маршрутов постоянно обновляются. В 2025 году машины выезжали 5,5 тыс. раз – почти 30 раз по каждому из маршрутов. А 64 адреса прошлых лет уже реализованы, там водители больше не нарушают. Остальные учтены на будущее органами местного самоуправления.

Парковаться нельзя на территории зеленых насаждений и подъездах к контейнерным площадкам. Кроме того, запрещено перегораживать входы в здания и подходы к ним, а также вставать на эксплуатационной маркировке.

Видео: пресс-служба ГАТИ