Пулковские таможенники задержали контрабандиста с почти 4 млн рублей

Мужчина работает по краткосрочным контрактам за границей с 1990 года. В конце прошлого года он заключил новый трудовой договор с иностранной компанией, получая зарплату наличными. Вернувшись домой, он нарушил законодательство, не задекларировав валютные средства, эквивалентные более 10 тысячам долларов.

Сотрудники таможенного поста Аэропорт Пулково обнаружили у 60-летнего пассажира, прибывшего из Стамбула, более 44,7 тысяч долларов США в "зеленом коридоре". Когда инспектор спросил мужчину о количестве перевозимой наличной валюты, тот ответил, что имеет при себе 10 тысяч долларов и показал соответствующий конверт. Однако при осмотре багажа таможенники нашли дополнительно 34 706 долларов, 10 евро и 600 рублей, которые пассажир пытался скрыть. По курсу ЦБ РФ на дату пересечения границы общая сумма незадекларированных средств составила около 4 миллионов рублей.

Мужчина работает по краткосрочным контрактам за границей с 1990 года. В конце прошлого года он заключил новый трудовой договор с иностранной компанией, получая зарплату наличными. Вернувшись домой, он нарушил законодательство, не задекларировав валютные средства, эквивалентные более 10 тысячам долларов. Хотя он неоднократно пересекал таможню и, вероятно, знал правила декларирования, часть своих сбережений он спрятал среди личных вещей и изначально не указал их наличие. Прилетев в Санкт-Петербург, мужчина не обратился к таможенным служащим за разъяснениями относительно таможенных правил.

Несмотря на предоставленные пассажиром платежные ведомости, доказывающие законность происхождения наличных средств, факт нарушения правил перевозки валюты очевиден. Достаточно было заполнить пассажирскую таможенную декларацию и пройти через "красный коридор". При декларировании наличных денежных средств таможенные сборы и пошлины не взимаются, - отметил начальник Пулковской таможни Анатолий Тимощенков.

Напомним, что при въезде в Россию обязательному декларированию подлежит сумма наличных, превышающая 10 тысяч долларов в эквиваленте. В расчет принимается любая валюта независимо от страны происхождения. Если ввозится более 100 тысяч долларов, необходимо предоставить документы, подтверждающие легальность этих средств.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские таможенники пресекли ввоз более двух тонн незадекларированных гелей для душа.

Фото и видео: ФТС России