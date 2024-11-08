Петербургские таможенники пресекли ввоз более двух тонн незадекларированных гелей для душа

Возбуждено административное дело по статье 16.2 часть 1 КоАП РФ за недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию.

Петербургские таможенники предотвратили ввоз в РФ свыше двух тонн незадекларированного геля для душа испанского производства. Грузовой транспорт прибыл на Котлинский таможенный пост Санкт-Петербургской таможни с партией косметических средств.

В декларации было указано, что в Россию ввозится 2523 коробки с гелем для душа и дезодорантами разных видов общей массой 18,5 тонны. Однако при досмотре сотрудники Котлинского таможенного поста обнаружили расхождение между данными, указанными в декларации, и фактическим количеством товара. Кроме задекларированной продукции, в грузовике находились еще 349 коробок с 2795 бутылками геля для душа. Общий вес незарегистрированных товаров составил 2,4 тонны.

Возбуждено административное дело по статье 16.2 часть 1 КоАП РФ за недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию. Гель для душа был изъят, назначена товароведческая экспертиза.