Подпольное производство никотиновых паучей ликвидировали в Петербурге

Стоимость изъятого товара оценивается в 150 миллионов рублей.

Сотрудники Северо-Западной оперативной таможни совместно с полицией выявили и ликвидировали организованную преступную группу, которая занималась незаконным производством и распространением никотиновых паучей - альтернативы бестабачному снюсу. Мероприятия проводились в нескольких складских помещениях в различных районах Петербурга, инфрмирует пресс-служба СЗТУ.

В ходе операции было обнаружено более 1300 картонных коробок, содержащих свыше 329 тысяч пачек бестабачного снюса под торговыми марками Lyft и Loop. Стоимость изъятого товара оценивается в 150 миллионов рублей. Помимо готовой продукции, на складах находилось 22 единицы различного оборудования, включая автоматизированные линии для фасовки и нарезки, этикетировочные машины, комбинированные дозаторы, упаковочные материалы, устройства для упаковки и нерасфасованные изделия.

Правоохранительные органы продолжают следственные действия для установления всех причастных к этому делу. Вопрос о возбуждении уголовного дела находится на стадии рассмотрения.

Ранее мы сообщили о том, что россиянка пыталась провезти из Эстонии 4 слитки золота стоимостью 1,3 млн рублей.

Фото и видео: пресс-служба СЗТУ