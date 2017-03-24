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Контейнеровоз с товарами из Китая прибыл в Петербург
Сегодня, 20:54
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Контейнеровоз с товарами из Китая прибыл в Петербург

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Кирилл Поляков отметил, что объемы по грузообороту Большого порта планомерно наращивают.

Сегодня, 25 сентября, контейнеровоз Sankt-Peterburg транспортной группы FESCO прибыл из КНР в Петербург. Об этом сообщили вице-губернатор Кирилл Поляков в своем телеграм-канале.

В Северную столицу доставлены готовые автомобили, автозапчасти, бытовая техника и другие товары. 

Чиновник отметил, что объемы по грузообороту Большого порта планомерно наращивают: за первое полугодие 2023 года он составил более 22 тонн, что выше на 4,4%, чем за аналогичный период 2022-го. 

Ранее мы рассказывали о том, что фестиваль китайского кино начинается в Петербурге.

Фото: Телеграм / Кирилл Поляков

Теги: китай, контейнеровоз
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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