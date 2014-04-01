В России стартует конкурс "Весна Победы" в честь 80-летия Победы

Конкурс станет не просто инициативой по украшению городской инфраструктуры, но и важной частью сохранения исторической памяти.

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в России пройдет Всероссийский конкурс "Весна Победы". Он направлен на лучшее оформление городских пространств, витрин и входных групп нежилых, социальных и культурных объектов. Организаторами выступают Минстрой России и Ассоциация развития территорий при поддержке Администрации Президента РФ и ВАРМСУ. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Конкурс станет не просто инициативой по украшению городской инфраструктуры, но и важной частью сохранения исторической памяти. Его цель — создать атмосферу уважения к подвигу советского народа и передать память о Победе будущим поколениям. В рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" будут обустроены специальные площадки, где каждый желающий сможет внести свой вклад в чествование героев.

Минстрой России призывает регионы активно подключиться к конкурсу, чтобы по всей стране сформировалась единая праздничная концепция. По словам замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексея Ересько, конкурс не только поможет создать торжественную атмосферу, но и станет инструментом патриотического воспитания, подчеркнув значимость исторической памяти и традиционных ценностей.

Региональный этап конкурса пройдет с 2 апреля по 12 мая 2025 года. В этот период будут приниматься и оцениваться заявки на местах. Финальный этап на федеральном уровне состоится с 15 мая по 11 июня. Победителей в каждой номинации определит Экспертный Совет, а окончательное решение утвердит Наблюдательный Совет.

При оформлении витрин или входных групп рекомендовано использование официального брендбука, размещенного здесь.

Фото: Минстрой России