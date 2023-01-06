  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Идёт прием заявок на конкурс "ТИМ-ЛИДЕРЫ 2024/25"
Сегодня, 16:31
123
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Идёт прием заявок на конкурс "ТИМ-ЛИДЕРЫ 2024/25"

0 0

Прием заявок продлится до 31 марта 2025 года.

Начался прием заявок на всероссийский конкурс "ТИМ-ЛИДЕРЫ 2024/25", который проходит при поддержке Минстроя России. Конкурс нацелен на выявление передовых решений в области информационного моделирования (ТИМ/BIM) и популяризацию современных цифровых технологий в строительстве.

Как сообщил портал "Строительный Петербург", к участию приглашаются специалисты и компании, работающие с ТИМ, а также студенты профильных вузов. Работы можно подать в одной из 14 номинаций, среди которых – проектирование жилых и общественных зданий, транспортной инфраструктуры, применение отечественного программного обеспечения и искусственного интеллекта в строительстве.

Прием заявок продлится до 31 марта 2025 года. Итоговые мероприятия и награждение победителей пройдут в августе 2025 года. Подробности опубликованы на официальной странице конкурса.

Фото: Строительный эксперт 

Теги: конкурс, тим-лидеры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии