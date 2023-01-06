Идёт прием заявок на конкурс "ТИМ-ЛИДЕРЫ 2024/25"

Прием заявок продлится до 31 марта 2025 года.

Начался прием заявок на всероссийский конкурс "ТИМ-ЛИДЕРЫ 2024/25", который проходит при поддержке Минстроя России. Конкурс нацелен на выявление передовых решений в области информационного моделирования (ТИМ/BIM) и популяризацию современных цифровых технологий в строительстве.

Как сообщил портал "Строительный Петербург", к участию приглашаются специалисты и компании, работающие с ТИМ, а также студенты профильных вузов. Работы можно подать в одной из 14 номинаций, среди которых – проектирование жилых и общественных зданий, транспортной инфраструктуры, применение отечественного программного обеспечения и искусственного интеллекта в строительстве.

Прием заявок продлится до 31 марта 2025 года. Итоговые мероприятия и награждение победителей пройдут в августе 2025 года. Подробности опубликованы на официальной странице конкурса.

Фото: Строительный эксперт