Петербургские организации могут побороться за почетный знак "За качество товаров, работ и услуг"

Это награда Правительства Санкт-Петербурга.

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга объявил о старте конкурса на соискание награды Правительства Санкт-Петербурга – почетного знака "За качество товаров (продукции), работ и услуг". Подробности сообщил портал "Строительный Петербург".

Награда присуждается ежегодно организациям, зарегистрированным и осуществляющим хозяйственную деятельность на территории Петербурга, за достижение высокого качества товаров (продукции) работ и услуг. Организации, которым присуждена награда, имеют право на повторное участие в конкурсе не ранее, чем через 2 года после присуждения награды (1 место).

При этом отмечается, что участвовать не могут организации, в отношении которых идёт процедура банкротства.

Для участия необходимо направить заявки на участие в конкурсе с сопроводительным письмом с 3 по 25 мая 2023 года в Комитет по адресу: 191144, Санкт-Петербург, ул. Новгородская дом 20, литера А. Участие в конкурсе бесплатное.

Фото: администрация Петербурга