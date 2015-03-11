Работы по отделке станции метро "Богатырская" оценили в 2,1 млрд рублей

Подрядчик возьмет на себя комплекс мероприятий по отделке общественных зон, служебных помещений и внешних конструкций станции.

Компания АО "Метрострой Северной столицы" объявила тендер на проведение отделочных работ и монтажа автоматических дверей на новой станции метрополитена "Богатырская". Начальная цена контракта заявлена в размере 2,1 млрд рублей. Информация опубликована на официальном сайте госзакупок, прием заявок завершится 24 марта текущего года.

Подрядчик, выбранный по итогам конкурса, возьмет на себя комплекс мероприятий по отделке общественных зон, служебных помещений и внешних конструкций станции. Работы включают установку осветительных приборов, прокладку кабельных сетей, монтаж информационных систем и прочие необходимые операции. Начало указанных этапов запланировано на декабрь 2026 года.

Отдельным пунктом предусмотрено оснащение платформы автоматизированными дверями. Подрядчик приступит к данным работам сразу после подписания договора. Техническое задание предусматривает создание интегрированных систем управления, электропитания, синхронизацию с оборудованием автоматической и телеметрической поддержки железнодорожного движения, обеспечение комплексной транспортной и противопожарной защиты.

Фото: Telegram / Подземник