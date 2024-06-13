В Петербурге прошел конкурс среди монтажников и штукатуров

Победителей объявят на торжественной церемонии награждения 27 марта.

В Санкт-Петербурге на базе Колледжа Метростроя состоялся региональный этап национального конкурса профессионального мастерства "СТРОЙМАСТЕР-2025". В соревнованиях приняли участие около 30 специалистов из городских строительных компаний, а также студенты профильных образовательных учреждений. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

На первом этапе участники собирали угловую перегородку с оконным проемом, соблюдая установленные сроки и требования к качеству. Оценивалась точность углов, расстояние между крепежными элементами и соответствие технологии. Затем к работе приступили штукатуры, которым предстояло нанести гипсовую и декоративную штукатурку на подготовленную поверхность.

Компетентное жюри, состоящее из преподавателей колледжей, представителей строительных организаций и профсоюзных объединений, оценивало качество выполненных работ. Конкурс проводился при поддержке Национального объединения строителей, профсоюзной организации и Правительства Санкт-Петербурга.

Организаторы отметили, что подобные соревнования способствуют популяризации строительных профессий и привлечению молодых специалистов в отрасль. С каждым годом конкурсы профессионального мастерства становятся все более востребованными, в них участвуют как учащиеся, так и опытные работники.

За прошедший год в Петербурге было построено 118 социальных объектов, включая детские сады, школы и поликлиники. Развитие городской инфраструктуры напрямую зависит от квалифицированных специалистов, подготовка которых начинается еще в учебных заведениях и продолжается в профессиональной среде.

Победителей конкурса в номинациях "Лучший монтажник" и "Лучший штукатур" объявят на торжественной церемонии награждения 27 марта.

Видео: портал "Строительный Петербург"