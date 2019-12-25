В Санкт-Петербурге выберут лучших монтажников и штукатуров

Состязания помогут выявить лучших специалистов отрасли, повысить престиж строительных профессий и внедрить современные технологии.

С 25 по 27 марта в Санкт-Петербурге пройдет конкурс профессионального мастерства среди монтажников каркасно-обшивных конструкций и штукатуров. Это региональный этап Национального конкурса "СТРОЙМАСТЕР-2025", в котором примут участие около 30 специалистов из строительных компаний и студентов профильных колледжей. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Соревнование пройдет в два этапа:

Практическая часть (25–26 марта): Участники выполнят задания по монтажу конструкций и отделочным работам.

Финал и награждение (27 марта): Победителей объявят во Дворце труда (пл. Труда, 4).

Состязания помогут выявить лучших специалистов отрасли, повысить престиж строительных профессий и внедрить современные технологии. Жюри конкурса оценит не только качество выполнения заданий, но и соблюдение технологических норм.

Конкурс проводится при поддержке Национального объединения строителей, профсоюзов и Правительства Санкт-Петербурга.

Фото: unsplash (Hugo Clément)