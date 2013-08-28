Юные петербуржцы нарисовали своих родителей-строителей и получили призы

Отдельное внимание жюри привлекла работа Любови Ражевой — ей вручили специальный приз от ССОО и Группы "Эталон" в главной номинации конкурса.

В Санкт-Петербурге подвели итоги конкурса детского рисунка "Мои родители – строители!", организованного Комитетом по строительству. Торжественная церемония награждения прошла в креативном пространстве Raskroi и собрала талантливых ребят, которые представили свои работы в 22 номинациях. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Праздник открыли победительницы музыкального конкурса "Маленькие музыканты" — Вероника Чайка и Таисия Мочалова.

Специальные призы от Комитета по строительству получили трое участников: Милана Позднякова, Фёдор Бобров и Георгий Гаврилов. Остальных победителей поздравил Михаил Демиденко, директор по СЗФО Группы "Эталон", которая традиционно поддерживает конкурс. Ребята получили грамоты с подписью президента Союза строительных объединений и организаций Александра Вахмистрова, а также полезные подарки — планшеты и конструкторы.

Вот некоторые из победителей в тематических номинациях:

• "Быть строителем — здорово!": Кира Тимофеева

• "На стройке": Андрей Перминов

• "Портрет строителя": Вера Дымская-Зорина

• "Город будущего": Алиса Ермакова

• "Строители Победы": Арина и Андрей Сорокины.

Главные призовые места распределились так:

1 место — Валерия Сапранкова

2 место — Алиса Шевцова

3 место — Арсений Чернышов.

Отдельное внимание жюри привлекла работа Любови Ражевой — ей вручили специальный приз от ССОО и Группы "Эталон" в главной номинации конкурса. Свой главный приз — профессиональный этюдник — она получит на большом концерте ко Дню строителя, который пройдёт 7 августа в Ледовом дворце.

После официальной части дети приняли участие в творческом мастер-классе и разукрасили футболки.

Фото: портал "Строительный Петербург"