Юные петербуржцы нарисовали своих родителей-строителей и получили призы

В Санкт-Петербурге подвели итоги конкурса детского рисунка "Мои родители – строители!", организованного Комитетом по строительству. Торжественная церемония награждения прошла в креативном пространстве Raskroi и собрала талантливых ребят, которые представили свои работы в 22 номинациях. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".
Праздник открыли победительницы музыкального конкурса "Маленькие музыканты" — Вероника Чайка и Таисия Мочалова.
Специальные призы от Комитета по строительству получили трое участников: Милана Позднякова, Фёдор Бобров и Георгий Гаврилов. Остальных победителей поздравил Михаил Демиденко, директор по СЗФО Группы "Эталон", которая традиционно поддерживает конкурс. Ребята получили грамоты с подписью президента Союза строительных объединений и организаций Александра Вахмистрова, а также полезные подарки — планшеты и конструкторы.
Вот некоторые из победителей в тематических номинациях:
• "Быть строителем — здорово!": Кира Тимофеева
• "На стройке": Андрей Перминов
• "Портрет строителя": Вера Дымская-Зорина
• "Город будущего": Алиса Ермакова
• "Строители Победы": Арина и Андрей Сорокины.
Главные призовые места распределились так:
1 место — Валерия Сапранкова
2 место — Алиса Шевцова
3 место — Арсений Чернышов.
Отдельное внимание жюри привлекла работа Любови Ражевой — ей вручили специальный приз от ССОО и Группы "Эталон" в главной номинации конкурса. Свой главный приз — профессиональный этюдник — она получит на большом концерте ко Дню строителя, который пройдёт 7 августа в Ледовом дворце.
После официальной части дети приняли участие в творческом мастер-классе и разукрасили футболки.
Фото: портал "Строительный Петербург"
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