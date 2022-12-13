В Петербурге выберут лучшего каменщика

Победитель регионального этапа конкурса "Строймастер-2023" в номинации "Лучший каменщик" примет участие на федеральном этапе конкурса.

В Петербурге 24 и 25 мая при поддержке Правительства Санкт-Петербурга пройдет 13-й конкурс профессионального мастерства "Лучший каменщик – 2023 года". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В соревнованиях примут участие не только профессионалы, но и учащиеся петербургских колледжей. Открытие конкурса состоится 24 мая в 10:00 на строительной площадке ЖК "Северная долина". Торжественная церемония награждения победителей пройдет 25 мая в 16:00 во Дворце труда.

Победитель регионального этапа конкурса "Строймастер-2023" в номинации "Лучший каменщик" примет участие на федеральном этапе конкурса.

Фото: Piter.tv