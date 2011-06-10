"Лидеры строительной отрасли": регистрация на юбилейный сезон продлится до 1 июня

Принять участие может любой желающий, обладающий опытом работы и управленческим потенциалом.

До 1 июня 2025 года продолжается регистрация на пятый сезон всероссийского конкурса управленцев "Лидеры строительной отрасли". Проект уже зарекомендовал себя как одна из главных площадок для выявления перспективных управленцев и специалистов в сфере строительства. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Принять участие может любой желающий, обладающий опытом работы и управленческим потенциалом. Главное — пройти четыре этапа отбора.

Как проходит конкурс:

До 1 июня — регистрация и заполнение анкеты на официальном сайте проекта.

С 15 мая по 15 июня — онлайн-тесты на лидерские качества и управленческие навыки, а также видеоинтервью.

С 20 июня по 15 июля — дистанционный полуфинал с образовательной программой и деловыми играми.

С 7 по 10 августа — очный финал в Ярославле, где участники встретятся лично и продемонстрируют свои способности перед экспертным жюри.

Юбилейный сезон обещает быть особенно насыщенным. Участников ждёт расширенная практическая программа: мастер-классы, тренинги и встречи с лидерами отрасли, включая международных специалистов.

Организатор конкурса — Всероссийский центр национальной строительной политики при поддержке Минстроя России, профильных ведомств, институтов и объединений. Подробности и регистрация — на официальном сайте конкурса.

Скриншот: сайт конкурса "Лидеры строительной отрасли"