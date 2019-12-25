Подведены предварительные итоги голосования в конкурсе "Доверие потребителя"

Голосование за участников конкурса из области строительства продолжается до 16 сентября.

В голосовании за победителя конкурса XV "Доверие потребителя" за месяц приняли участие около 5 тысяч человек. Об это сообщил портал "Строительный Петербург".

Все голоса были засчитаны, так как нарушений со стороны участников не выявили.

Конкурс проводится по 12 номинациям:

Строительная компания, пользующаяся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области;

Риэлторское агентство, пользующееся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга;

Ипотечный банк, пользующийся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга;

Лучший реализованный проект жилого комплекса комфорт-класса в Санкт-Петербурге;

Лучший реализованный проект жилого комплекса бизнес и элит классов в Санкт-Петербурге;

Лучший реализованный проект жилого комплекса класса "стандартное жилье" и комфорт-класса в Ленинградской области;

Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса в Санкт-Петербурге;

Лучший строящийся жилой комплекс бизнес и элит классов в Санкт-Петербурге;

Лучший строящийся жилой комплекс класса "стандартное жилье" и комфорт-класса в Ленинградской области;

За звание лучшего борются 59 строительных компаний, 45 риэлторских агентств, 20 банков и 133 строящихся и построенных жилых комплекса в четырех классах. Потребительское голосование будет идти до 16 сентября 2022 года на сайте организатора и сайте соорганизатора.

В 2022 году в конкурс вводятся пять новых номинаций. Подать заявку на участие в них можно до 20 июня на сайте.

Лучшая управляющая компания в Санкт-Петербурге и Ленинградской области;

Лучший строящийся проект загородного домостроения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области;

Лучший реализованный проект загородного домостроения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области;

Лучший строящийся комплекс апартаментов в Санкт-Петербурге;

Лучший реализованный комплекс апартаментов в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что участие в конкурсе абсолютно бесплатное.

Фото: предоставлено организаорами