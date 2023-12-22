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В Северной столице пройдет конкурс дизайнеров на лучший костюм героев произведений Пушкина
Сегодня, 11:14
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В Северной столице пройдет конкурс дизайнеров на лучший костюм героев произведений Пушкина

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Призовой фонд конкурса составляет 600 тыс. рублей. Лауреаты отправятся в большой тур по России.

В Петербурге пройдет конкурс на лучший костюм героев произведений Пушкина. Первый этап стартует 1 февраля. В нем могут принять участие дизайнеры от 16 до 40 лет. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Дизайнеры будут создавать плакаты, сказочные костюмы, эскизы и аксессуары в рамках заданной темы. По словам худрука  международного конкурса молодых дизайнеров "Адмиралтейская игла", у молодых дизайнеров будет много возможностей для создания интересных вариантов. Эпоха, когда творил Пушкин, ассоциируется с балами, нарядам, причудливыми формами. Это значит, что у авторов есть огромный простор для фантазии.

Призовой фонд конкурса составляет 600 тыс. рублей. Лауреаты отправятся в большой тур по России. Их работы будут представлены в Москве, Великом Новгороде, Твери, Казани, Калуге, Крыму.

Ранее на Piter.tv: подарочное издание "80 фактов о блокаде" выпустили в Петербурге.

Фото: Pxhere

Теги: дизайнеры, конкурс, костюмы героев пушкина, творчество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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