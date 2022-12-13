В Петербурге наградили победителей конкурса детского рисунка "Мои родители – строители!"

Организаторы конкурса Союз строительных объединений и организаций и Группа "Эталон" 18 мая наградили авторов 20 лучших работ.

В Петербурге подвели итоги 10-го юбилейного конкурса детского рисунка "Мои родители – строители!". На конкурс прислали больше 170 работ из разных регионов России. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Организаторы конкурса Союз строительных объединений и организаций и Группа "Эталон" 18 мая наградили авторов 20 лучших работ.

Несколько рисунков отметили специальными призами Комитета по строительству "за яркое, реалистичное и оригинальное представление строительной отрасли". Почетные грамоты получили Просвиров Глеб, Колмогорова Светлана и Кузнецова Есения.

После торжественной церемонии награждения юные художники отправились проходить квест по вселенной Гарри Поттера и покорять трассы веревочного парка "Высотный город".

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"