Сегодня, 12:24
Молодые архитекторы могут выиграть миллион рублей за идеи по благоустройству городов

Конкурс направлен на поддержку молодых талантов и улучшение городской среды в российских регионах.

Объявлен всероссийский конкурс для студентов и молодых специалистов в области архитектуры и градостроительства "Благоустрой!". Участникам в возрасте от 17 до 35 лет предлагается разработать проекты благоустройства городских пространств.

Как сообщил портал "Строительный Петербург", победители конкурса получат денежные призы: главный приз составляет 1 миллион рублей, а авторы лучших проектов в отдельных номинациях – по 300 тысяч рублей. Лучшие идеи могут быть реализованы в российских городах в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Участников ждут образовательные программы с ведущими урбанистами и архитекторами страны. Конкурс направлен на поддержку молодых талантов и улучшение городской среды в российских регионах.

Видео: благо-устрой.рф

