В Петербурге проходит конкурс "За качество товаров (продукции), работ и услуг"

В конкурсе две номинации.

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле принимает заявки на соискание награды правительства Петербурга "За качество товаров (продукции), работ и услуг". Они будут приниматься до 24 мая. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В конкурсе две номинации — "Промышленные организации" и "Организации сферы услуг". В каждой будет присуждено не более трех наград.

Принять участие в конкурсе могут организации любой организационно-правовой формы, которые зарегистрированы и работают на территории Петербурга. Наградой отметят компании, которые достигли значительных результатов в области качества товаров, работ и услуг и могут быть примером для остальных.

Подача заявок осуществляется по адресу Новгородская улица, 20А.

Фото: Piter.tv