Петербуржец прошел в полуфинал конкурса "Лидеры строительной отрасли"

Полуфинал конкурса пройдет с 8 по 11 августа в Волгограде.

Коммерческий директор ООО "Энергоаутсорсинг" Павел Круценко стал полуфиналистом IV Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры строительной отрасли". Конкурс, организованный Всероссийским центром национальной строительной политики при поддержке Минстроя РФ, направлен на выявление талантливых управленцев в строительной сфере.

Как сообщил портал "Строительный Петербург", Круценко работает в ООО "Энергоаутсорсинг" полгода. Компания занимается технологическим подключением объектов к электрическим сетям, включая строительно-монтажные работы и обработку проектно-сметной документации. На конкурсе Павел представит проект по улучшению строительной отрасли, направленный на подтверждение квалификации сотрудников.

Для Павла это первый опыт участия в конкурсе "Лидеры строительной отрасли", хотя ранее он выходил в полуфинал конкурса "Лидеры России" в 2019 году. От участия он ожидает знакомства с активными профессионалами и участие в проектах по совершенствованию нормативной документации.

Полуфинал конкурса пройдет с 8 по 11 августа в Волгограде. Участники пройдут оценочные мероприятия, а победители будут награждены на торжественной церемонии.

Фото: официальный сайт конкурса "Лидеры строительной отрасли"