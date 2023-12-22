В апреле начнется сбор заявок на конкурс GOOD INNOVATIONS

В апреле 2024 года начнется сбор заявок на конкурс инновационных проектов в сфере недвижимости GOOD INNOVATIONS, который проводится с 2015 года. Цель конкурса – выявить инновационные проекты на территории России и продемонстрировать участникам рынка прогрессивные технологии, которые в будущем станут драйверами развития.
Как сообщил портал "Строительный Петербург", в 2023 году в Конкурсе приняло участие 40 компаний.
Номинации конкурса 2024:
• Лучшая жилая недвижимость;
• Лучшая коммерческая недвижимость;
• Лучшая гостиничная и курортно-рекреационная недвижимость;
• Лучшие материалы и технологии, используемые при строительстве;
• Лучшие IT-инновации (информационные технологии, используемые при проектировании, реализации, эксплуатации объектов недвижимости);
• Лучшие инновации в работе Управляющих компаний;
• Лучшее благоустройство общественных пространств;
• Лучшая архитектура.
Фото: unsplash
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