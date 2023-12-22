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В апреле начнется сбор заявок на конкурс GOOD INNOVATIONS
Сегодня, 10:37
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В апреле начнется сбор заявок на конкурс GOOD INNOVATIONS

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Цель конкурса – выявить инновационные проекты на территории России и продемонстрировать участникам рынка прогрессивные технологии, которые в будущем станут драйверами развития.

В апреле 2024 года начнется сбор заявок на конкурс инновационных проектов в сфере недвижимости GOOD INNOVATIONS, который проводится с 2015 года. Цель конкурса – выявить инновационные проекты на территории России и продемонстрировать участникам рынка прогрессивные технологии, которые в будущем станут драйверами развития.

Как сообщил портал "Строительный Петербург", в 2023 году в Конкурсе приняло участие 40 компаний.

Номинации конкурса 2024:

•         Лучшая жилая недвижимость;

•         Лучшая коммерческая недвижимость;

•         Лучшая гостиничная и курортно-рекреационная недвижимость;

•         Лучшие материалы и технологии, используемые при строительстве;

•         Лучшие IT-инновации (информационные технологии, используемые при проектировании, реализации, эксплуатации объектов недвижимости);

•         Лучшие инновации в работе Управляющих компаний;

•         Лучшее благоустройство общественных пространств;

•         Лучшая архитектура.

Фото: unsplash

Теги: конкурс, недвижимость
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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