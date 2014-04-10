По факту конфликта между школьниками с применением перцового баллончика на Турбинной проводится проверка

Пострадавший поступил в больницу с симптомами химического ожога.

Ранним утром 9 сентября 2025 года, в 3:02, полицейские получили сообщение о произошедшем накануне событии: днём 8 сентября 2025 года, ровно в 16:44, ученик средней образовательной школы, расположенной по адресу улица Турбинная, дом 50, 2011 года рождения, поступил в больницу с симптомами химического ожога.

Выяснено, что школьник пострадал вследствие конфликта с другим учащимся заведения, 2010 года рождения, который применил перцовый баллончик.

Факт происшествия подлежит детальному изучению и проверке компетентными органами.

Фото: Piter.TV