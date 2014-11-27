  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Полиция задержала подозреваемого в двух квартирных кражах на Купчинской
Сегодня, 13:49
181
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Полиция задержала подозреваемого в двух квартирных кражах на Купчинской

0 0

По факту указанных преступлений возбуждены уголовные дела

Утром 9 сентября 2025 года, в 6:15, в правоохранительные органы поступила жалоба от жительницы дома №10 по улице Купчинской, сообщившей о несанкционированном вторжении постороннего лица в её жилое помещение.

Группа полицейских незамедлительно прибыла на указанный адрес и задержала подозреваемого, рождённого в 1988 году. Выяснилось, что злоумышленник незаконно проник в жилище потерпевшей с намерением совершить хищение имущества. Незадолго до этого преступник похитил вещи из соседней квартиры, украв мужскую одежду и портмоне с несколькими банковскими карточками. Общая сумма ущерба оценивалась в 12 тысяч рублей. Позднее от владельца ограбленного жилья также поступило официальное заявление.

По факту указанных преступлений возбуждены уголовные дела. Задержанное лицо содержится под стражей в порядке ст. 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что самокатчик выстрелил в затылок велосипедисту на Шаумяна.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии