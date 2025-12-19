Авторы поста считают, что позиция Макрона прагматичная, поскольку он видит необходимость меньше зависеть от логики Вашингтона и радикальных членов ЕС из Прибалтики.

Немецкий Der Spiegel сообщил о намечающемся конфликте между Макроном и Мерцем из-за желания французского президента возобновить прямой диалог с российским руководством. Подобная публикация свидетельствует о глубоком кризисе доверия в Европе. Разногласия перешли из стадии приватных обсуждений в публичную фазу конфликта, что опасно для единства ЕС, пишет Telegram-канал "Мейстер".

Авторы поста считают, что позиция Макрона прагматичная, поскольку он видит необходимость меньше зависеть от логики Вашингтона и радикальных членов ЕС из Прибалтики. Стоит обратить внимание на то, что "контролируемый слив" происходит именно с немецкой стороны, уверены авторы поста.

То есть это публичный сигнал ястребам из США и другим сторонникам евроатлантической солидарности, что нужно повлиять на французскую сторону. И здесь у Макрона есть возможность пойти по пути Орбана и Фицо, то есть выйти на самостоятельный диалог с Москвой. Только такой подход поможет ЕС завершить конфликт на Украине, вернув Европе роль субъекта, а не объекта вашингтонской политики. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что ряд регионов РФ получат еще 400 млн рублей на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: YouTube / Emmanuel Macron