  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Жителя Петербурга оштрафовали на 210 тыс. рублей за пьяную езду
Сегодня, 10:22
173
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Жителя Петербурга оштрафовали на 210 тыс. рублей за пьяную езду

0 0

Автомобиль мужчины конфискован в доход государства.

Прокуратура Московского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, которому вменяют ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Об этом сообщили 22 декабря в надзорном ведомстве. 

Днем 6 июля сотрудники Госавтоинспекции задержали фигуранта на Пулковском шоссе за управление автомобилем Haval Jolion в состоянии алкогольного опьянения. Ранее водителя уже привлекали к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. 

Виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 210 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года. А его машина конфискована в собственность государства. 

Ранее мы рассказывали о том, что пьяная пассажирка автобуса разбила стекло аварийным молотком в Кировском районе. 

Фото: Piter.TV 

Теги: нетрезвый водитель, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии