Жителя Петербурга оштрафовали на 210 тыс. рублей за пьяную езду

Автомобиль мужчины конфискован в доход государства.

Прокуратура Московского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, которому вменяют ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Об этом сообщили 22 декабря в надзорном ведомстве.

Днем 6 июля сотрудники Госавтоинспекции задержали фигуранта на Пулковском шоссе за управление автомобилем Haval Jolion в состоянии алкогольного опьянения. Ранее водителя уже привлекали к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 210 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года. А его машина конфискована в собственность государства.

Ранее мы рассказывали о том, что пьяная пассажирка автобуса разбила стекло аварийным молотком в Кировском районе.

Фото: Piter.TV