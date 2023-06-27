В Петербурге прошла конференция "Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы"

В Петербурге состоялась 47-я конференция "Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы". На мероприятии были награждены лучшие застройщики города: победители премии "ТОП ЖК-2023" и лидеры по вводу жилья. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".
С января в Петербурге введено больше 1млн 650 тысяч м2 жилья. К сентябрю в городе будет сдано 13 социальных объектов.
Артур Сливний, заместитель председателя Комитета по строительству Санкт-Петербурга
Темами конференции стали основные тренды в девелоперском продукте: архитектура, парковочное и дворовое пространства. Эксперты анонсировали стабилизацию цен на квадратные метры и тенденцию к увеличению метража квартир.
Задача участников рынка –обеспечить рост количественных и качественных показателей стройки в Петербурге.
Фото и видео: портал "Строительный Петербург"
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