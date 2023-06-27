В Петербурге прошла конференция "Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы"

В Петербурге состоялась 47-я конференция "Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы". На мероприятии были награждены лучшие застройщики города: победители премии "ТОП ЖК-2023" и лидеры по вводу жилья. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

С января в Петербурге введено больше 1млн 650 тысяч м2 жилья. К сентябрю в городе будет сдано 13 социальных объектов. Артур Сливний, заместитель председателя Комитета по строительству Санкт-Петербурга

Темами конференции стали основные тренды в девелоперском продукте: архитектура, парковочное и дворовое пространства. Эксперты анонсировали стабилизацию цен на квадратные метры и тенденцию к увеличению метража квартир.

Задача участников рынка –обеспечить рост количественных и качественных показателей стройки в Петербурге.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"