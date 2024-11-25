  1. Главная
Николай Линченко: "Петербург построил 420 социальных объектов за шесть лет"
Сегодня, 16:16
16
Сегодня на пленарном заседании XVI Всероссийской конференции "Российский строительный комплекс" Николай Линченко поприветствовал участников и поделился успехами Санкт-Петербурга.

На Всероссийской конференции "Российский строительный комплекс" вице-губернатор Николай Линченко рассказал о достижениях Петербурга в области развития городской инфраструктуры. За последние шесть лет в городе появилось 420 новых социальных объектов — школ, детских садов и поликлиник. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Современные образовательные учреждения строятся по повышенным стандартам: с двумя бассейнами, просторными спортивными залами и зонами для занятий физкультурой. Ежегодно в городе вводится около 3 миллионов квадратных метров нового жилья.

Николай Линченко, вице-губернатор Петербурга

Особое внимание уделяется внедрению цифровых технологий в строительстве. Новый закон о комплексном развитии территорий позволит учитывать особенности разных районов города при планировании застройки.

Развитие строительного комплекса остается одним из приоритетов городской власти, направленным на улучшение качества жизни петербуржцев и создание комфортной городской среды.

Фото: Telegram/ Николай Линченко

 

