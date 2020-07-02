В Петербурге обсудили будущее института технического заказчика

Главной темой конференции стало повышение роли технического заказчика в строительной отрасли.

В Санкт-Петербурге прошла II Всероссийская конференция "НОТЕХ" — "Развитие института технического заказчика". В мероприятии приняли участие представители Минстроя России, инжиниринговых компаний, банков, девелоперов, проектировщиков и вузов, сообщил портал "Строительный Петербург".

Главной темой конференции стало повышение роли технического заказчика в строительной отрасли. Участники обсудили цифровизацию, стандарты работы, юридические аспекты, подготовку кадров и взаимодействие с финансовыми организациями. Минстрой России поддержал инициативы, озвученные на встрече, отметив готовность учитывать предложения специалистов при разработке нормативных документов.

Первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин подчеркнул, что ведомство рассчитывает на практические итоги форума.

Я очень надеюсь, что по итогам мероприятия будут предложены системные меры по усилению роли технического заказчика, которые найдут свое отражение в нормативных правовых актах и практике работы технических заказчиков как в коммерческих, так и в государственных структурах. Александр Ломакин, первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ

Одной из тем обсуждения стала реформа высшего образования. По словам директора инженерно-строительного института СПбПУ Марины Петроченко, страна возвращается к системе специалитета.

Нововведение — это переход от 2-тактовой подготовки к однотактовой… Сейчас существует проект однотактовой системы подготовки специалистов. Длительность обучения будет 4–6 лет. Марина Петроченко, директор инженерно-строительного института СПбПУ

Конференция "НОТЕХ" прошла при поддержке Минстроя России и стала площадкой для обмена опытом и выработки предложений, которые должны повлиять на развитие строительной отрасли и систему подготовки профессиональных кадров.

Видео: портал "Строительный Петербург"