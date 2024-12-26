31-я конференция строителей пройдет в Петербурге

Конференция состоится 10 апреля.

D историческом парке "Россия — моя история" (ул. Бассейная, 32) 10 апреля 2025 года состоится 31-я практическая конференция по развитию строительного комплекса Петербурга и Ленобласти. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Ключевые темы:

– Тренды строительной отрасли (доклад вице-губернатора Н.В. Линченко)

– Социальное строительство и планы на 2025 год

– Цифровизация в госстройнадзоре

– Создание образовательного кластера для отрасли

Участие бесплатное по предварительной регистрации:

ssoo_pr@mail.ru или ssoobux@mail.ru

Фото: Telegram/ Союз строителей. Санкт-Петербург