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31-я конференция строителей пройдет в Петербурге
Сегодня, 13:51
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31-я конференция строителей пройдет в Петербурге

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Конференция состоится 10 апреля.

D историческом парке "Россия — моя история" (ул. Бассейная, 32) 10 апреля 2025 года состоится 31-я практическая конференция по развитию строительного комплекса Петербурга и Ленобласти. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург". 

Ключевые темы:

– Тренды строительной отрасли (доклад вице-губернатора Н.В. Линченко)
– Социальное строительство и планы на 2025 год
– Цифровизация в госстройнадзоре
– Создание образовательного кластера для отрасли

Участие бесплатное по предварительной регистрации:
ssoo_pr@mail.ru или ssoobux@mail.ru

Фото: Telegram/ Союз строителей. Санкт-Петербург

Теги: конференция, строители
Категории: Лента новостей,

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