В Петербурге обсудили перспективы строительного комплекса на ежегодной конференции

Конференция началась с церемонии награждения.

В Северной столице 24 октября прошла 30-я практическая конференция, посвященная развитию строительного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В обсуждениях приняли участие представители профильных ведомств, эксперты строительной отрасли, а также представители общественных организаций.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", конференция началась с церемонии награждения. Директору Департамента строительства объектов здравоохранения, культуры и образования СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" Мураду Исмайлову была вручена Почетная грамота Министерства строительства и ЖКХ. Этой наградой отметили его заслуги в строительной сфере и вклад в развитие инфраструктуры города.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко, вручая награду, подчеркнул значимость профессионалов строительной отрасли для развития региона. Он отметил, что текущие проекты успешно реализуются, а строительный комплекс Петербурга продолжает уверенно развиваться, обеспечивая город новыми жилыми и социальными объектами.

Фото: портал "Строительный Петербург"