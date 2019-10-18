Группа Воскресение выступит в ДК Газа в рамках тура "Первый акустический тур"

Возрастное ограничение: 12+

Группой за 45-летнюю историю было дано много акустических концертов. Но целый тур – это впервые. Никаких электрогитар. Вся музыка рождается на кончиках пальцев.

В концертах прозвучат все песни, которые поклонники знают наизусть и, конечно, новые произведения. Главное, что их объединяет – это удивительная поэзия Алексея Романова.

Песни группы "Воскресение" стали золотым фондом отечественной рок-музыки. Их исполняют со сцены, на улице, на кухнях, они стали народными, а это наивысшее признание таланта! Трудно найти человека, который бы не слышал "Кто виноват" или "По дороге разочарований".

Фото: предоставлено организаторами