  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В сквере у ДК имени Газа высадят липы
Сегодня, 11:25
50
nastya960

В сквере у ДК имени Газа высадят липы

0 0

Всего в Кировском районе осенью закупили 150 саженцев елей и лип.

В день благоустройства в сквере у ДК Газа высадят новые деревья. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Кировского района.

В 11:00 19 октября в сквере у Дворца культуры и техники им. И.И.Газа пройдет экологическая акция - посадка саженцев липы. В мероприятии примут участие представители промышленных предприятий, районной администрации, СПП "Нарвское", и жители Кировского района.

Всего в Кировском районе осенью закупили 150 саженцев елей и лип. Из них большую часть – порядка 100 штук – планируется высадить на Путиловской набережной Канонерского острова.

Петербуржцев приглашают на день благоустройства города.

Фото: pixabay 

Теги: деревья, дк газа, закупили
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии