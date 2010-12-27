В сквере у ДК имени Газа высадят липы

Всего в Кировском районе осенью закупили 150 саженцев елей и лип.

В день благоустройства в сквере у ДК Газа высадят новые деревья. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Кировского района.

В 11:00 19 октября в сквере у Дворца культуры и техники им. И.И.Газа пройдет экологическая акция - посадка саженцев липы. В мероприятии примут участие представители промышленных предприятий, районной администрации, СПП "Нарвское", и жители Кировского района.

Всего в Кировском районе осенью закупили 150 саженцев елей и лип. Из них большую часть – порядка 100 штук – планируется высадить на Путиловской набережной Канонерского острова.

Петербуржцев приглашают на день благоустройства города.

Фото: pixabay