Городские открытия: реконструкция ДК Газа

В 1935 году в Кировском районе был построен Дворец культуры имени И.И Газа, а в 2018 здесь началась большая реконструкция. Во что же модернизировался ДК Газа?

Когда мы сюда пришли, зал, как бы это грубо не звучало, был в запущенном состоянии, зал не работал, инженерные коммуникации были в ужасающем состоянии, даже внутри зал не настраивал на позитивный лад. Мы заменили инженерные коммуникации, привели в порядок фойе, зрительный зал. Мы полностью переработали технический райдер этого зала, потому что раньше здесь висели световые приборы и звук еще советского времени. А сейчас 21 век, мы не стоим на месте, и это дело переходит в современный лад. Алексей Симбмрев, представитель ДК Газа

Из старого советского зала Дворец культуры имени И.И Газа превратилось в современную трансформируемую мультиформатную площадку. Если до реконструкции здесь проходили только театральные постановки или играли классическую музыку, то сейчас формат мероприятий изменился. Сейчас эта площадка может быть даже арт-пространством.

Под волну реконструкции попали: фойе, цокольный этаж, площадка зала со сценой, партером и балконом. Здесь оборудованы 2 гардеробные и барная стойка в холле. Почти полностью переформатирована партерная часть: теперь она будет мобильной. А на балконе теперь будут столики с 2 стульями по бокам. И хотя даже площадь сцены немного увеличили, ее все же было решено оставить в классическом виде.

Идея возникла, честно признаюсь, из-за дефициа площадок в Петербурге. Дефицита в хорошем смысле этого слова. Есть несколько вариантов и форматов площадок в Петербурге, а трансформируемой мультиформатной площадки нет. Есть классические большие партерные залы, которые вмещают большое количество людей, есть площадки клубно-концертные, где есть танцпол, присутствует посадка не партерная, а больше клубная. И в июне мы приняли решение создать уникальную площадку в городе, мы хотели создать арт-пространство, мы хотим создать арт пространство, и мы почти его создали. Сюда могут пойти люди, не только посмотреть спектакль, не только послушать любимый концерт, но и на какую-то выставку. Почему нет? Мы можем освобождать полностью пространство и сделать здесь, и картинную галерею, и фото галерею. Это действительно уже не совсем ДК в своем классическом понимании, это арт-пространство. Мы открыты абсолютно для любого творческого порыва.

Первым резидентом ДК Газа стал театр МАСТЕРСКАЯ.

Видео и фото: Piter.TV