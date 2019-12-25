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Концерт на ПМЭФ посвятят медикам и волонтерам
Сегодня, 16:57
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Концерт на ПМЭФ посвятят медикам и волонтерам

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Вход на концерт будет бесплатным.

Концерт "От классики до рока" в рамках Фестиваля культуры ПМЭФ будет посвящен медикам и волонтерам. Он пройдет 3 июня на Дворцовой площади. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

В концерте будут принимать участие Диана Арбенина и симфонический оркестр театра Петруцелли из Италия. 

Совместное выступление итальянских и российских артистов станет символом дружбы между нашими странами и сотрудничества в борьбе с COVID -19.

говорится в сообщении.

Особое внимание при подготовке уделяется вопросы эпидемиологической безопасности. Вход будет свободным. 

Напомним, ПМЭФ пройдет со 2 по 5 июня. 4 июня в Петербург приедет Владимир Путин. Темой этого года стала "Снова вместе. Экономика новой реальности".

Фото: Piter.TV

Теги: концерт, пмэф
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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