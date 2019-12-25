Концерт на ПМЭФ посвятят медикам и волонтерам

Концерт "От классики до рока" в рамках Фестиваля культуры ПМЭФ будет посвящен медикам и волонтерам. Он пройдет 3 июня на Дворцовой площади. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга.
В концерте будут принимать участие Диана Арбенина и симфонический оркестр театра Петруцелли из Италия.
Совместное выступление итальянских и российских артистов станет символом дружбы между нашими странами и сотрудничества в борьбе с COVID -19.
говорится в сообщении.
Особое внимание при подготовке уделяется вопросы эпидемиологической безопасности. Вход будет свободным.
Напомним, ПМЭФ пройдет со 2 по 5 июня. 4 июня в Петербург приедет Владимир Путин. Темой этого года стала "Снова вместе. Экономика новой реальности".
Фото: Piter.TV
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