Концерт на ПМЭФ посвятят медикам и волонтерам

Вход на концерт будет бесплатным.

Концерт "От классики до рока" в рамках Фестиваля культуры ПМЭФ будет посвящен медикам и волонтерам. Он пройдет 3 июня на Дворцовой площади. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

В концерте будут принимать участие Диана Арбенина и симфонический оркестр театра Петруцелли из Италия.

Совместное выступление итальянских и российских артистов станет символом дружбы между нашими странами и сотрудничества в борьбе с COVID -19. говорится в сообщении.

Особое внимание при подготовке уделяется вопросы эпидемиологической безопасности. Вход будет свободным.

Напомним, ПМЭФ пройдет со 2 по 5 июня. 4 июня в Петербург приедет Владимир Путин. Темой этого года стала "Снова вместе. Экономика новой реальности".

Фото: Piter.TV