На Соборной площади Петропавловской крепости 12 июня состоится концерт #МЫРОССИЯ

Ведущими концерта станут актриса театра и кино Анастасия Макеева и певец и композитор Марк Тишман.

На Соборной площади Петропавловской крепости 12 июня в 18:00 состоится концерт #МЫРОССИЯ. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

В праздничной программе примут участие лауреат всероссийских и международных конкурсов Алексей Шагаев, финалистка телепроекта "Голос" Яна Вайновская, лауреат Международного конкурса "Весна романса" Михаил Гаврилов, участник телепроекта "Голос. Дети" Даниэль Голяна, Хор Ансамбля песни и пляски Западного военного округа и другие. Ведущими концерта станут актриса театра и кино Анастасия Макеева и певец и композитор Марк Тишман.

В рамках праздничной программы состоится церемония вручения паспортов РФ победителям регионального этапа всероссийского конкурса "Мы – граждане России".

Ранее петербургским подросткам вручили паспорта в Мариинском дворце.

Фото: Piter.tv