Петербургским подросткам вручили паспорта в Мариинском дворце

Вручение состоялось в Ротонде Мариинского дворца.

В Ротонде Мариинского дворца впервые состоялась церемония вручения паспортов петербургским школьникам. Председатель ЗакСа Александр Бельский и губернатор Петербурга Александр Беглов отметили значимость события и пожелали удачи молодежи.

Спикер петербургского парламента поздравил девушек и юношей от всего депутатского корпуса.

Александр Беглов выразил уверенность, что молодые граждане РФ станут достойными наследниками великой истории страны.

Ранее ЗакС опубликовало правила поведения в саду Мариинского дворца в Петербурге.

Фото: пресс-служба Закса Петербурга