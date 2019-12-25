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Петербургским подросткам вручили паспорта в Мариинском дворце
Сегодня, 16:54
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Петербургским подросткам вручили паспорта в Мариинском дворце

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Вручение состоялось в Ротонде Мариинского дворца.

В Ротонде Мариинского дворца впервые состоялась церемония вручения паспортов петербургским школьникам. Председатель ЗакСа Александр Бельский и губернатор Петербурга Александр Беглов отметили значимость события и пожелали удачи молодежи.

Спикер петербургского парламента поздравил девушек и юношей от всего депутатского корпуса.

Александр Беглов выразил уверенность, что молодые граждане РФ станут достойными наследниками великой истории страны. 

Ранее ЗакС опубликовало правила поведения в саду Мариинского дворца в Петербурге.

Фото: пресс-служба Закса Петербурга

Теги: мариинский дворец, паспорта, подростки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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