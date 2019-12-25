Петербургским подросткам вручили паспорта в Мариинском дворце

В Ротонде Мариинского дворца впервые состоялась церемония вручения паспортов петербургским школьникам. Председатель ЗакСа Александр Бельский и губернатор Петербурга Александр Беглов отметили значимость события и пожелали удачи молодежи.
Спикер петербургского парламента поздравил девушек и юношей от всего депутатского корпуса.
Александр Беглов выразил уверенность, что молодые граждане РФ станут достойными наследниками великой истории страны.
Ранее ЗакС опубликовало правила поведения в саду Мариинского дворца в Петербурге.
Фото: пресс-служба Закса Петербурга
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