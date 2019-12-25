В комздраве Петербурга не рассматривают запрет абортов по ОМС

Об этом заявил врио главы ведомства Юрий Шишкин.

В Петербурге не собираются исключать аборты из системы обязательного медицинского страхования. Об этом "Фонтанке" заявил врио главы городского комитета по здравоохранению Юрий Шишкин.

Городской комитет по здравоохранению не рассматривает и не прорабатывает возможность исключения абортов из системы ОМС. Данный вопрос не относится к компетенции городских властей и может решаться исключительно на федеральном уровне. Юрий Шишкин, врио главы комитета по здравоохранению Петербурга

Ранее чиновник не исключил отказ от оплаты абортов из средств ОМС.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)