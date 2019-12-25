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В комздраве Петербурга не рассматривают запрет абортов по ОМС
Сегодня, 16:54
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В комздраве Петербурга не рассматривают запрет абортов по ОМС

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Об этом заявил врио главы ведомства Юрий Шишкин. 

В Петербурге не собираются исключать аборты из системы обязательного медицинского страхования. Об этом "Фонтанке" заявил врио главы городского комитета по здравоохранению Юрий Шишкин. 

Городской комитет по здравоохранению не рассматривает и не прорабатывает возможность исключения абортов из системы ОМС. Данный вопрос не относится к компетенции городских властей и может решаться исключительно на федеральном уровне. 

Юрий Шишкин, врио главы комитета по здравоохранению Петербурга

Ранее чиновник не исключил отказ от оплаты абортов из средств ОМС. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: аборты, комитет по здравоохранению, омс
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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