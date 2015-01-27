Сотрудники Комитета по строительству сдали нормы ГТО и получили золотые знаки

Кирилл Андрианов стал одним из лучших — все нормативы он сдал на золотой знак ГТО.

В Санкт-Петербурге сотрудники Комитета по строительству решили проверить свою физическую форму и приняли участие в сдаче нормативов комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Испытания прошли 31 октября, сообщил портал "Строительный Петербург".

Участники выполняли упражнения на силу, выносливость и гибкость, демонстрируя, что спортивный дух жив не только на стройплощадках. Многие сотрудники показали высокие результаты, а Кирилл Андрианов стал одним из лучших — все нормативы он сдал на золотой знак ГТО.

Такие мероприятия укрепляют командный дух и вдохновляют коллег вести активный образ жизни. В Комитете уверены: хорошая физическая форма помогает справляться со стрессом и повышает эффективность работы.

Фото: портал "Строительный Петербург"