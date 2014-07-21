Прокуратура добивается компенсации мальчику за травмы при падении с качелей на Морской набережной

На игровом оборудовании выявлены следы износа, в ремонте нуждается и подвес, а под качелями нет ударопоглощающего покрытия.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга провела проверку по обращению матери в связи с травмированием сына. В октябре 11-летний мальчик из-за обрыва цепей качелей на детской площадке у дома 9 по Морской набережной получил тяжелые травмы. Пострадавший проходил лечение и реабилитацию, рассказали в надзорном ведомстве.

На игровом оборудовании выявлены следы износа, в ремонте нуждается и подвес, а под качелями нет ударопоглощающего покрытия. Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с администрации муниципального образования "Гавань" компенсации морального вреда. Также в адрес главы МО внесено представление об устранении нарушений.

