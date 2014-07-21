  1. Главная
Прокуратура добивается компенсации мальчику за травмы при падении с качелей на Морской набережной
Сегодня, 10:46
На игровом оборудовании выявлены следы износа, в ремонте нуждается и подвес, а под качелями нет ударопоглощающего покрытия.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга провела проверку по обращению матери в связи с травмированием сына. В октябре 11-летний мальчик из-за обрыва цепей качелей на детской площадке у дома 9 по Морской набережной получил тяжелые травмы. Пострадавший проходил лечение и реабилитацию, рассказали в надзорном ведомстве. 

На игровом оборудовании выявлены следы износа, в ремонте нуждается и подвес, а под качелями нет ударопоглощающего покрытия. Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с администрации муниципального образования "Гавань" компенсации морального вреда. Также в адрес главы МО внесено представление об устранении нарушений. 

Ранее на Piter.TV: в пользу троих подростков, в которых в Шушарах выстрелил мужчина, взыскали по 30 тыс. рублей компенсации. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

