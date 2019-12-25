В пользу троих подростков, в которых в Шушарах выстрелил мужчина, взыскали по 30 тыс. рублей компенсации

Злоумышленник признан виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия).

В прокуратуру Пушкинского района Петербурга обратились родители троих подростков с заявлениями о судебной защите. В мае на детской площадке возле дома по Школьной улице в Шушарах мужчина, находясь в состоянии опьянения, угрожал мальчикам ножом, а потом выстрелил в их сторону из аэрозольного пистолета.

Прокуратура в суде поддержала государственное обвинение по уголовному делу, злоумышленник признан виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия). Также были направлены исковые заявления о взыскании компенсации морального вреда. Требования удовлетворили, потерпевшие получат по 30 тыс. рублей.

