Петербуржец через суд получил компенсацию от работодателя за упавшую на него палету

Он получил закрытый перелом правой голени.

В Петербурге работник получит компенсацию за травмы от упавшей на него палеты. Об этом рассказали прокуратура Пушкинского района.

Установлено, что с февраля по сентябрь 2023 года 49-летний мужчина работал в ООО "СК Групп". Однако трудовые отношения с ним не были оформлены официально. В июне 2023 года, выполняя работы, мужчина по неосторожности получил удар по ноге деревянной палетой с грузом. Он получил закрытый перелом правой голени.

Прокуратура района обратилась в его интересах в суд с исковым заявлением об установлении факта его трудовых отношений с организацией и о взыскании с работодателя в его пользу компенсации морального вреда. Требования прокурора были удовлетворены.

Судебным решением факт трудовых отношений между мужчиной и работодателем установлен, в пользу потерпевшего также взыскана компенсация морального вреда в размере 300 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv