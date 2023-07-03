Петербуржец через суд получил компенсацию от работодателя за упавшую на него палету

В Петербурге работник получит компенсацию за травмы от упавшей на него палеты. Об этом рассказали прокуратура Пушкинского района.
Установлено, что с февраля по сентябрь 2023 года 49-летний мужчина работал в ООО "СК Групп". Однако трудовые отношения с ним не были оформлены официально. В июне 2023 года, выполняя работы, мужчина по неосторожности получил удар по ноге деревянной палетой с грузом. Он получил закрытый перелом правой голени.
Прокуратура района обратилась в его интересах в суд с исковым заявлением об установлении факта его трудовых отношений с организацией и о взыскании с работодателя в его пользу компенсации морального вреда. Требования прокурора были удовлетворены.
Судебным решением факт трудовых отношений между мужчиной и работодателем установлен, в пользу потерпевшего также взыскана компенсация морального вреда в размере 300 тысяч рублей.
Фото: Piter.tv
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