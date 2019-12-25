В Петербурге в пользу травмированной в лагере девочки прокуратура взыскала компенсацию 50 тыс. рублей

В прошлом году в лагере на базе школы ребенок сломал предплечье.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья детей по обращению родителей девятилетней девочки. В июне прошлого года ребенок во время прогулки с отрядом на площадке школы №235, при которой организован оздоровительный лагерь "Маленькая страна", сломала предплечье, сообщили в надзорном ведомстве.

Уточняется, что девочка забралась на турникет, после чего, когда выполняла упражнения, упала и неудачно приземлилась. Прокурор района направил в суд исковое заявление о взыскании с образовательного учреждения в ее пользу компенсации морального вреда. Требования удовлетворены, ребенку выплатят 50 тыс. рублей.

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Фото: Piter.TV