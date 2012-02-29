  1. Главная
Приставы взыскали с петербургского перевозчика 350 тыс. рублей компенсации за травму пенсионерки
Сегодня, 12:50
Пострадавшая была вынуждена прекратить работу диспетчером связи в городском медицинском учреждении, где трудилась на протяжении 19 лет.

Судебные приставы обеспечили выплату компенсации пожилой женщине, пострадавшей вследствие аварии в автобусе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Управления ФССП РФ по Петербургу.

Ситуация произошла в декабре 2022 года, когда резкое торможение привело к травме коленного сустава 72-летней пенсионерки. Женщине пришлось пройти длительный курс лечения и реабилитации, завершившийся операцией по замене сустава. Теперь женщина испытывает серьезные трудности с ходьбой и может преодолеть пешком максимум 50-80 метров.

Пострадавшая была вынуждена прекратить работу диспетчером связи в городском медицинском учреждении, где трудилась на протяжении 19 лет. Пенсионерка обратилась в суд, добившись удовлетворения иска и взыскания с транспортной компании компенсации морального вреда в размере 350 тыс. рублей.

Получив уведомление о судебном производстве, судебные приставы приняли необходимые меры, наложив арест на банковские счета перевозчика. Благодаря быстрым действиям деньги поступили на расчетный счет отделения службы судебных приставов и вскоре были перечислены потерпевшей.

Ранее мы сообщили о том, что Петербуржец получил с УК почти 2 млн рублей за потопы в квартире на Южном шоссе.

Фото: пресс-служба ГУ ФССП РФ по Петербургу

