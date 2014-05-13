Петербуржец получил с УК 2 млн рублей за потопы в квартире на Южном шоссе

Под угрозой продажи имущества компания оперативно перечислила истцу требуемую сумму компенсации.

Судебные приставы помогли петербуржцу вернуть деньги, потраченные на восстановление квартиры, пострадавшей от четырех случаев затопления горячей водой. Об этом проинформировала пресс-служба ГУ ФССП России по Санкт-Петербургу.

Установлено, что с января 2016 года по апрель 2018 года жилое помещение гражданина, расположенного на Южном шоссе, регулярно заливалось горячей водой из-за неисправностей в коммуникациях жилого дома. Владельцу, 48-летнему мужчине, в досудебном порядке отказались компенсировать ущерб коммунальные службы.

Однако Смольнинский районный суд признал правоту истца и постановил взыскать с виновной организации материальный ущерб, моральную компенсацию и штраф за игнорирование законных требований потерпевшего. Итоговая сумма выплат превысила полтора миллиона рублей.

Чтобы обеспечить исполнение решения суда, судебные приставы арестовали принадлежащую коммунальной службе грузовую автомашину. Под угрозой продажи имущества компания оперативно перечислила истцу требуемую сумму компенсации.

Фото: пресс-служба ГУФССП РФ по Петербургу