Компания Danone передаст контроль над молочно-растительной продукцией в России

В организации считают, что это будет лучшим решением для работы бизнеса и его сотрудников.

Французская компания Danone сообщила о том, что собирается передать операционный контроль над производством молочных и растительных продуктов в России. Заявление было опубликовано на сайте организации 14 октября.

В Danone считают, что это лучший вариант для работы бизнеса и его сотрудников в долгосрочной перспективе.

За 9 месяцев на российское подразделение пришлось около 5% чистых продаж компании.

Завершение сделки, которая будет одобрена регулирующими органами, приведет к деконсолидации бизнеса Danone EDP в России. Стоимости активов в процессе сделки может снизиться на сумму до миллиарда евро.

Напомним, компания Danone выпускает молочную продукцию и воду под брендами Danissimo, Activia, Alpro, Простоквашино, Evian.

Фото: Piter.tv